Афины , , 12:48 — REGNUM Туризм внес важный вклад в экономический рост Греции. Об этом заявил министр туризма Василис Кикилиас в интервью телеканалу Skai 12 ноября.

Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Он отметил, среди прочего, что греческий туризм значительный повлиял на экономический рост страны в 2021 году, а также на создание новых и более качественных рабочих мест, помог привлечь инвестиции, способствовал улучшению инфраструктуры. И если прогнозы по доходу от туризма на этот год говорили о 5−6 млрд евро, по факту доход приближается к 12 млрд евро.

Кикилиас подчеркнул, что туристический сезон-2022 Греция уже запланировала начать весной. Страна должна быть готова к приему туристов уже в марте, так как 1 апреля большинство авиакомпаний начнут завозить пассажиров.

Министр добавил, что профессионалы в сфере туризма инвестируют в развитие бизнеса, хотят нанять больше людей и будут готовы весной. В то же время Кикилиас отметил, что цель поставлена амбициозная — сделать Грецию страной круглогодичного пребывания.