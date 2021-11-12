Мехико, , 12:45 — REGNUM Мексика подвергла сомнению работу Организации американских государств на 51-й Генеральной ассамблее и обвинила генерального секретаря организации, уругвайца Луиса Альмагро, в том, что он нанес «глубокий ущерб» организации. С соответствующим заявлением выступила постпред Мексики в ОАГ Лус Елена Баньос Ривас во время своего выступления на региональной встрече, сообщает агентство EFE.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Организация американских государств должна быть инклюзивной организацией, способствовать политическому диалогу, сотрудничеству, интеграции и развитию стран-членов, но это не так», — сказала Баньос Ривас.

Организация американских государств была создана в 1948 году на базе Панамериканского союза.