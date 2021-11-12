Мехико, 12 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Мексика подвергла сомнению работу Организации американских государств на 51-й Генеральной ассамблее и обвинила генерального секретаря организации, уругвайца Луиса Альмагро, в том, что он нанес «глубокий ущерб» организации. С соответствующим заявлением выступила постпред Мексики в ОАГ Лус Елена Баньос Ривас во время своего выступления на региональной встрече, сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Мексика

«Организация американских государств должна быть инклюзивной организацией, способствовать политическому диалогу, сотрудничеству, интеграции и развитию стран-членов, но это не так», — сказала Баньос Ривас.

Организация американских государств была создана в 1948 году на базе Панамериканского союза.