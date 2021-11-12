Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки завершили вакцинацию от COVID-19 ещё семь тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 ноября.

Вакцинация Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

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На сегодняшний день участие в прививочной кампании приняли 1 млн 747,71 тыс. человек (+ 6138 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили уже 1 млн 662,47 тыс. человек (+ 7120 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области от COVID-19 привились более 80% работников дорожно-транспортного комплекса — 28367 человек.

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