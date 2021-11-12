Пермь, , 12:43 — REGNUM В Пермском крае за десять месяцев 2021 года зарегистрировано 15,3 тыс. случаев внебольничных пневмоний, что на 17% превышает среднемноголетний уровень. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Пневмония на флюорограмме James Heilman, MD

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По данным ведомства, среди заболевших традиционно преобладает взрослое население (75%).

Стоит отметить, пневмония возникает и как осложнение при коронавирусной инфекции. Мир живет в условиях пандемии уже второй год. В Пермском крае с конца марта 2020 года выявили 128 265 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, заболеваемость пневмонией в 2020 году увеличилась в 2,2 раза (41 014 против 19 001 фактов в 2019 году).

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