Варшава, , 12:41 — REGNUM В министерстве иностранных дел Польши негативно отнеслись к сожжению государственного флага ФРГ на марше по случаю Дня независимости республики. Об этом 12 ноября заявил заместитель внешнеполитического ведомства республики Марчин Пшидач.

Флаг Германии

Министр подчеркнул, что он решительно осуждает такое поведение и выступает за тщательное расследование произошедшего.

«Инциденты такого типа нужно оценивать негативно. И он так был оценён», — цитирует ТАСС Пшидача.

Напомним, 11 ноября в ходе марша по случаю Дня независимости Польши, который проходил в Варшаве, участники шествия сожгли национальный флаг Германии.

Как заявил глава организации «Марш независимости» Роберт Бонкевич, граждане Польши «атакованы» Германией, которая использует институты Евросоюза для того, чтобы лишить их суверенности и национальной идентичности, в том числе культурной.