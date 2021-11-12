В МИД Польши осудили сожжение флага Германии на марше в Варшаве
Варшава, 12 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Польши негативно отнеслись к сожжению государственного флага ФРГ на марше по случаю Дня независимости республики. Об этом 12 ноября заявил заместитель внешнеполитического ведомства республики Марчин Пшидач.
Министр подчеркнул, что он решительно осуждает такое поведение и выступает за тщательное расследование произошедшего.
«Инциденты такого типа нужно оценивать негативно. И он так был оценён», — цитирует ТАСС Пшидача.
Напомним, 11 ноября в ходе марша по случаю Дня независимости Польши, который проходил в Варшаве, участники шествия сожгли национальный флаг Германии.
Как заявил глава организации «Марш независимости» Роберт Бонкевич, граждане Польши «атакованы» Германией, которая использует институты Евросоюза для того, чтобы лишить их суверенности и национальной идентичности, в том числе культурной.