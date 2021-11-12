Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM В Пионерском микрорайоне Екатеринбурга горожане остались без отопления. Отключение коснулось 50 домов, сообщают СМИ.

Без отопления

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Местные жители жалуются, что вынуждены второй день мерзнуть в своих жилищах. По их словам, в ремонтной службе не дают никаких прогнозов.

В пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании журналистам сообщили, что службы ведут устранение последствий аварии. Заменено 15 метров трубы, идет запуск магистрали. В течении часа у жителей Пионерского появится отопление.