Москва, , 12:40 — REGNUM В России в большинстве семей больше всех зарабатывает и является добытчиком мужчина: Об этом рассказали 48% мужчин и 53% женщин, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Доход Дарья Антонова © ИА REGNUM

Примерно одинаковый заработок у 17% мужчин и 19% женщин. Именно в таких семьях конфликты из-за финансов случаются гораздо реже. Об этом завили лишь 25% мужчин и 26% женщин.

Чаще всего ссоры из-за денег возникают в парах, где женщина зарабатывает больше мужчины. Данный факт подтвердили 38% женщин и 43% мужчин. Если главный добытчик — мужчина, то конфликтов меньше, заявили 22% мужчин и 28% женщин.

Опрос проведен 18 октября-9 ноября 2021 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 589 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России больше всего зарабатывают те, кто вырос в полной семье с двумя и более детьми — 42%.

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