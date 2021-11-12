Каракас, , 12:39 — REGNUM Большая часть из 300 международных наблюдателей, зарегистрированных для работы на выборах в Венесуэле 21 ноября, уже находятся в стране и свободно выполняют свою работу. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета Венесуэлы Педро Кальсадилья, сообщает Prensa Latina.

Венесуэла

В своих заявлениях для телеканала Venezolana de Televisión глава совета подчеркнул, что все эксперты и должностные лица организаций и учреждений, приглашенных для наблюдения за выборами, руководствуются рабочими инструкциями, соглашениями и руководствами по этике.

«Они не должны признавать результаты, их роль четко определена в правилах», — заявил Кальсадилья, напомнив, что обширная программа международного мониторинга отвечает требованиям политических организаций, участвующих в демократическом мероприятии.

Программа наблюдения, отметил он, включает в себя миссии Европейского Союза, Совета экспертов по выборам Латинской Америки (Ceela), Центра Картера (США), группы ООН, Сети в защиту человечества, делегации избирательных органов из разных стран: «Это будет очень большое и важное международное сопровождение, и очень хорошо, что они приедут, увидят правду и развеют мифы, сфабрикованные против Венесуэлы».