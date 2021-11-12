Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции привилось 52,2% взрослого населения, в планах у региональных властей довести этот показатель до 80%. Об этом 12 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

С начала массовой вакцинации населения в Ленобласть был поставлен 945 291 комплект вакцин. По данным на утро 12 ноября, в регионе привито 752 143 человека, в том числе 650 503 (86,49% от общего числа привитых) человек полностью завершили вакцинацию. Еще 47 006 человек (7,23%) уже прошли ревакцинацию.

«В предыдущие сутки привито 8305 человек, в том числе 2462 человека закончили вакцинацию», — подытожили в ведомстве.

Отметим, что в планах у властей Ленобласти привить 80% взрослого населения региона, это 1 250 470 человек. Таким образом в настоящий момент этот план выполнен на 52,2%.