Неклиновский район, Ростовская область, , 12:37 — REGNUM В селе Натальевка (Ростовская область) открыли современную пожарную часть, которая прикроет от огня 16 сёл и хуторов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Пожарный 54.mchs.gov.ru

«Она обеспечит безопасность жителей 16-ти населённых пунктов, где проживает 11 тысяч человек. Буквально на прошлой неделе на боевое дежурство заступили новые пожарные части в Белокалитвинском и Тацинском районах, немного ранее — в Октябрьском районе», — написал губернатор в Instagram.

Огнеборцы готовы прийти на помощь селянам в любой чрезвычайной ситуации.