Неклиновский район, Ростовская область, 12 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В селе Натальевка (Ростовская область) открыли современную пожарную часть, которая прикроет от огня 16 сёл и хуторов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

54.mchs.gov.ru Пожарный

«Она обеспечит безопасность жителей 16-ти населённых пунктов, где проживает 11 тысяч человек. Буквально на прошлой неделе на боевое дежурство заступили новые пожарные части в Белокалитвинском и Тацинском районах, немного ранее — в Октябрьском районе», — написал губернатор в Instagram.

Огнеборцы готовы прийти на помощь селянам в любой чрезвычайной ситуации.