Горно-Алтайск, 12 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Республике Алтай за десять месяцев с начала 2021 года бензин в среднем подорожал на 11,9%, дизельное топливо — на 4,1%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата.

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При этом за последний месяц цены на автомобильное топливо выросли незначительно — на 0,2%.

В октября, по данным статистиков, литр бензин марки Аи-92 на заправках Горно-Алтайска стоил 46,20, Аи-95 — 48,49, Аи-98 — 54,48 рубля. Дизельное топливо местные жители смогут купить за 50,76 рубля за литр.

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