Джакарта, 12 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Региональное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало 57 наводнений, которые произошли с 1 по 12 ноября 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

По данным на 12 ноября 2021 года на Западной Яве произошло 57 стихийных бедствий, связанных с наводнениями. Пик сезона дождей придется на конец января-февраль 2022 года.

В провинции Западная Ява также зафиксировано 220 оползней и 77 торнадо.

Ранее губернатор Западной Явы Ридван Камил обратился к главам регионов и главе регионального агентства по управлению стихийными бедствиями с просьбой подготовиться к сезону дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили председательство Индонезии в G20.

Подробнее в материале:Главы МИД Индонезии и Великобритании обсудили председательство в G20