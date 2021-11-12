Стокгольм, 12 ноября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. 11 ноября лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон предложила «поговорить» лидеру «Левых» Нуши Дадгостар о вопросе формирования следующего правительства Швеции. Однако, как отметил в студии телеканала SVT политический обозреватель Матс Кнутсон, политический лексикон двух политиков сильно отличается.

(сс) sbamueller Риксдаг

«Магдалена Андерссон предложила Нуши Дадгостар встретиться. Но есть ключевое слово, которое задевает «Левых», а именно, что Дадгостар приглашена на «разговор», — отмечает Кнутсон.

Напомним, что сейчас Андерссон не хватает 28 голосов, чтобы стать премьер-министром. Именно столько мандатов в риксдаге есть у партии «Левых». Сама лидер «Социал-демократов» ведет себя осторожно, не называя переговоры с «Левыми» переговорами как таковыми.

Дело в том, что ранее лидер «Центристов» Анни Лёф заявила, что не будет поддерживать правительство, если оно будет вести переговоры с леворадикальной партией Дадгостар, поскольку в этом случае «Левые» будут иметь непосредственное влияние на политику Швеции.