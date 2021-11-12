Иерусалим, 12 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. На проходящем в Израиле конкурсе Pplus Sexy Man 2021 выбирают самого «горячего» мужчину страны. Издание Pplus, относящееся к крупной медиа-группе Yedioth Achronot, приводит список из 12 номинантов — певцов, спортсменов и моделей, в число которых также попал один политик.

Knesset gov il Министр туризма Израиля Константин Развозов

Министр туризма Израиля Константин Развозов представлен в списке номинантов как «Мужчина, который хорошо выглядит как в костюме с галстуком, так и без рубашки».

Журналисты издания пишут, что красавец-министр «проник в наши сердца прямо из многочисленных видео финтнес-тренировок» и очевидно напоминает актера Дэниэла Крейга в роли агента 007.

Особенно радует организаторов конкурса, что благодаря Константину Развозову к ним вернулась вера в то, «что и народные избранники могут выглядеть как настоящие мужчины».

Константин Развозов родился в России, живет в Израиле с 1991 года. Двукратный призер чемпионатов Европы по дзюдо, участник Олимпийских игр в Афинах.