Цхинвал, , 12:33 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 263 теста на коронавирус, из которых 44 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 12 ноября сообщила агентству «Рес».

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"Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2198 человек, 75 — сняты с учёта медиков за сутки», — сказала чиновница.

За время пандемии в республике выявили 9412 носителей SARS-CoV-2, из них 7214 выздоровели. Всего, по последним данным, в республике зафиксировали 154 случая смерти пациентов с COVID-19.

Заместитель директора Республиканского многопрофильного центра Зарина Туаева сообщила журналистам, что в «красной зоне», по последним данным размещены 128 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». За последние сутки выписали из центра восемь человек, поступили туда — девять.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили, что в ходе 227 исследований 36 оказались положительными. Выздоровевшими от COVID-19 медики признали 80 человек.