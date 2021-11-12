Республика Беларусь, , 12:38 — REGNUM Конфликт между Польшей и Белоруссией из-за ситуации на границе обостряется. По мнению представителей Брюсселя и Варшавы, разворачивающийся кризис с мигрантами является политической игрой со «стороны Минска». Это мнение разделяет научный сотрудник Института внешнеполитических исследований (Стокгольм) Мартин Краг, который 12 ноября посетил студию шведского телеканала SVT.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Лукашенко использовал отчаявшихся людей в поисках новой жизни как разменную монету», — полагает Краг.

По словам Крага, Лукашенко хочет, чтобы ситуация обострилась — как на границе, так и политически в целом.

«Это очень вписывается в его цели, потому что он пытается указать на Запад как на виновника в своих проблемах после того, как год назад он доигрался у себя до массового народного восстания. Таким образом, это как бы укрепляет его разговоры о том, что ему угрожают извне», — полагает эксперт.