12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Введение обязательных QR-кодов может привести к появлению нового вида права и внесению поправок в Конституцию, убеждены телеграм-каналы.

Георгий Балаков, , 15:38 — REGNUM Повсеместные ограничения граждан без QR-кодов приведут не только к росту народного недовольства — этого власти ожидают и готовятся. Наряду с этим следует ожидать более незаметного, но от того не менее значимого последствия, считают телеграм-каналы.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

Речь идет о взрывном росте спроса на поддельные сертификаты о вакцинации и другие документы, к примеру справки о противопоказаниях, которые дадут право оформить QR-код, не делая укол. На такую угрозу обращает внимание телеграм-канал «Кремлевский шептун».

"Усиление контроля за наличием QR-кодов станет «спусковым крючком» для черного рынка, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Уже сейчас число сайтов и каналов, предлагающих купить QR-коды, увеличивается на 1−2 в день, а в случае введения проверки QR-кодов в магазинах и на транспорте, их число может начать расти в арифметической прогрессии», — написал ТГ-канал.

Сценарий с развитием теневого рынка по продаже справок о вакцинации рискует развиваться в геометрической прогрессии. Если верить телеграм-каналу «Тайная канцелярия», власти уже сейчас готовят ряд мер, которые сделают жизнь без QR-кода практически невыносимой.

«Правительство внесет в Госдуму два законопроекта о QR-кодах, документы уже разработаны. QR-коды будут подтверждать иммунитет к коронавирусной инфекции — при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах», — делится непроверенной информацией автор поста.

Голосование в Госдуме Duma.gov.ru

До 1 февраля вместо QR-кодов можно будет предъявлять свежий отрицательный ПЦР-тест. Но после 1 февраля такая возможность останется только у тех, кто получил медотвод от прививки.

«Работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроект не затрагивает, на них требование документально подтвержденного иммунитета распространяться не будет», — уточняет степень предстоящих ограничений «Тайная канцелярия».

Информацию о готовящихся законах, которые будут регулировать действие QR-кодов, разместил у себя и телеграм-канал «Темник». Здесь конечная цель этих мер объясняется желанием властей стимулировать вакцинацию от коронавируса среди населения.

«Получается интересно. С одной стороны, законопроекты являются экстренной мерой, чтобы снизить заболеваемость. С другой стороны, это подталкивание граждан к вакцинации. Не будет прививки — не будет QR-кода — не будет широких возможностей для досуга и развлечений. То есть перспектива потери возможностей может стать стимулом для вакцинации. А люди остро реагируют на потери (острее, чем на выгоды)», — проанализировал складывающуюся ситуацию «Темник».

Очередь на вакцинацию Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Аналогичную идею относительно конечной цели QR-кодов высказал и телеграм-канал «Доктор Мясников». В нем прямо говорится, что эффективность связанных с QR-кодами ограничений ничем не выше, чем у комендантского часа. Однако именно они как нельзя лучше стимулируют население прививаться от COVID-19.

«Разгорелись страсти по вводимым QR-кодам. Да, с медицинской точки зрения их эффективность равна комендантскому часу или пресловутым маскам (носим, носим). Но как мера принуждения к вакцинации — очень действенная! И, с моей точки зрения, правильная. Ну сколько можно уговаривать?! Не нравятся ограничения без QR-кодов? Ну так привейся — и ходи куда хочешь!» — обратился к своим читателям «Доктор Мясников».

Тем временем телеграм-канал «Незыгарь» решил рассмотреть тему QR-кодов не с политической или социальной, а с юридической стороны. По его мнению, введение этого механизма контроля вызывает много вопросов, касающихся его легитимности, обоснованности практики применения, а также соответствия законодательству. Причем, по информации ТГ-канала, эта тема вызвала серьезные дискуссии среди чиновников.

Конституция РФ Duma.gov.ru

«Нынешнее законодательство не транспарентно новым вызовам и в его рамках затруднительно регулировать новую реальность. Вероятно, что часть вопросов должен снять законопроект о применении QR-кодов и разъяснения Конституционного суда. Как говорит источник, принятие закона о QR-кодах заложит основу нового вида права — «электронного законодательства», которое в будущем потребует внесения изменений в Конституцию», — поделился своими прогнозами «Незыгарь».

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