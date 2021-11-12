Бразилиа, , 12:32 — REGNUM Бывший бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, который второй день находится в турне по четырем европейским странам, сказал, что во время встреч с политическими и общественными лидерами он напомнит им, что другая Бразилия возможна. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Лула да Силва LSE Library

«Мы находимся на европейской земле для проведения ряда мероприятий в ближайшие дни. На повестке дня: диалоги в Германии, Бельгии, Франции и Испании», — написал Лула да Силва.

По его словам, турне началось в Берлине с интенсивного раунда встреч: «Другая Бразилия возможна. И мы напомним об этом всему миру».