Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 32 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 ноября.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 21 женщина в возрасте от 62 лет до 91 года и 11 мужчин в возрасте от 36 до 93 лет. У всех пациентом имелись хронические заболевания.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 8080 жителей Ростовской области.

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