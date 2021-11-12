Чебоксары, , 12:30 — REGNUM В Чувашии планируют выпускать QR-коды для жителей, которые не вошли в официальную статистку переболевших ковидом, но имеют высокий титр антител. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 12 ноября на заседании регионального оперштаба глава республики Олег Николаев.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе обсуждения руководитель региона поручил в течение недели запустить республиканскую систему присвоения QR-кодов для тех, кто не привился, но переболел COVID-19 и не вошёл в официальную статистику минздрава. Речь идёт о выдаче электронных пропусков для тех, у кого высокий титр антител.

Олег Николаев пояснил, что это позволит «соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей». Власти ссылаются на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, заявившего, что по европейским стандартам 300 единиц антител предоставляет защиту от заболевания, наличие 500 антител — гарантированная защита.

«Люди, имеющие аналогичное количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться. В то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — констатировал Олег Николаев.

По замыслу властей, QR-код будет присваиваться на основании результатов анализа на антитела, при этом на портале «Госуслуги» он отображаться не будет. Итогом станет реестр лиц с высокими титрами антител.

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Власти добавляют, что проверять анализы будут аккредитованные медицинские организации, полагая, что это позволит отфильтровать фальшивые справки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вакцинацией охвачено 60,3% взрослого населения при плане в 80%. Всего предполагается привить почти 762 тыс. жителей, в то время как «потенциально подлежат вакцинации» 952 тыс. человек.

Олег Николаев заявил, что в Чувашии есть признаки «стабилизации» эпидемической ситуации, но при этом остаётся высоким число выявляемых вновь инфицированных и количество людей, которые находятся на лечении как стационарном, так и амбулаторном.

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