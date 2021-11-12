Чебоксары, 12 ноября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Чувашии планируют выпускать QR-коды для жителей, которые не вошли в официальную статистку переболевших ковидом, но имеют высокий титр антител. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее поручение дал 12 ноября на заседании регионального оперштаба глава республики Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

В ходе обсуждения руководитель региона поручил в течение недели запустить республиканскую систему присвоения QR-кодов для тех, кто не привился, но переболел COVID-19 и не вошёл в официальную статистику минздрава. Речь идёт о выдаче электронных пропусков для тех, у кого высокий титр антител.

Олег Николаев пояснил, что это позволит «соблюсти права человека и лежит в плоскости последних научных изысканий и клинических показаний переболевших людей». Власти ссылаются на министра здравоохранения России Михаила Мурашко, заявившего, что по европейским стандартам 300 единиц антител предоставляют защиту от заболевания, наличие 500 антител — гарантированная защита.

«Люди, имеющие аналогичное количество антител, с одной стороны, правильно делают, что не хотят вакцинироваться. В то же самое время мы их не пускаем никуда, требуем QR-код. Права нарушаем людей? Нарушаем», — констатировал Олег Николаев.

По замыслу властей, QR-код будет присваиваться на основании результатов анализа на антитела, при этом на портале «Госуслуги» он отображаться не будет. Итогом станет реестр лиц с высокими титрами антител.

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Власти добавляют, что проверять анализы будут аккредитованные медицинские организации, полагая, что это позволит отфильтровать фальшивые справки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии вакцинацией охвачено 60,3% взрослого населения при плане в 80%. Всего предполагается привить почти 762 тыс. жителей, в то время как «потенциально подлежат вакцинации» 952 тыс. человек.

Олег Николаев заявил, что в Чувашии есть признаки «стабилизации» эпидемической ситуации, но при этом остаётся высоким число выявляемых вновь инфицированных и количество людей, которые находятся на лечении как стационарном, так и амбулаторном.