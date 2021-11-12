Стокгольм, 12 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Громкий жилищный скандал, в который вовлечена лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, отвлекает внимание общественности от политики и важных вопросов, которыми следовало бы заняться на благо Швеции. Об этом она заявила 12 ноября в интервью телеканалу SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

Эбба Буш дала интервью в связи с сегодняшним началом работы съезда ее партии, который проходит в тени более животрепещущих событий — избрания нового премьер-министра Швеции и скандала, в котором она замешана.

«Неприятно то, что это отвлекает от политики. У нас очень серьезная ситуация в Швеции, и вместо ее обсуждения люди слышат, что я должна комментировать покупку частного дома … Это фарс», — заявила парламентарий.

Напомним, что ранее в этом месяце бывший владелец дома обжаловал мировое соглашение, заключенное с Буш, заявив, что бумаги он подписал не глядя по совету своего адвоката, работой которого он также недоволен.