Амстердам, , 12:28 — REGNUM Цена газа в Европе на открытии торгов 12 ноября увеличилась на более чем 5%, свидетельствуют данные биржи ICE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $943 за 1 тыс. кубометров, или €79,75 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумнист журнала Forbes Кеннет Рапоза отметил, что странам Запада нужно прекратить нападки на Россию и пересмотреть свою санкционную политику.

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