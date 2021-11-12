Пермь, , 12:27 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 698 заражений коронавирусом, что на три меньше, чем днём ранее. Об этом сообщает 12 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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С начала ноября впервые зафиксирован суточный показатель меньше 700 фактов заражения.

С конца марта 2020 года общее число зарегистрированных носителей коронавируса составило 128 265. Выздоровели 107 976 пермяков.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 3779 пациентов с COVID-19. Из них 475 человек находятся в тяжелом состоянии.

Жертвами заболевания стали 6249 человек. За последние сутки зафиксировано 40 летальных исходов.

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