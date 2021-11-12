Стокгольм, 12 ноября, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Швеция присоединилась к международной климатической инициативе Beyond Oil and Gas Alliance, участники которой взяли на себя обязательство в будущем прекратить использование нефти и природного газа. Однако несколько крупных нефтяных держав не присоединились к инициативе. Об этом 11 ноября сообщил телеканал SVT.

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Всего в инициативе принимают участие 10 стран. Группа, возглавляемая Коста-Рикой и Данией, включает Францию, Швецию, Гренландию, Ирландию и Новую Зеландию, а также местные правительства Калифорнии, Уэльса и Квебека. В пресс-релизе группа стан характеризуется себя как «альянс стран и местных правительств», которые хотят видеть прекращение использования нефти и природного газа упорядоченным и справедливым образом.

Отмечается, что такие крупнейшие экспортеры нефти, как США, Россия и Саудовская Аравия не взяли на себя подобных обязательств.

«Использование ископаемого топлива должно стать историй», — написал со своей стороны представитель Швеции Пер Болунд в совместном пресс-релизе.