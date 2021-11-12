Вена, , 12:25 — REGNUM Страны Евросоюза должны жёстко отреагировать на миграционный кризис, который разразился на границе Белоруссии и Польши. Об этом 12 ноября в интервью газете La Repubblica заявил канцлер Австрии Александр Шалленберг.

Флаг Австрии

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Он подчеркнул, что ответом на ситуацию, в том числе могут стать новые санкции, главным образом «в отношении политиков, ответственных за циничное использование приёмов «гибридной войны».

Шалленберг считает, что страны ЕС на границах с другими странами должны получать финансовую помощь для эффективного укрепления рубежей.

«Думаю, что актом европейской солидарности стало бы, если бы государства на границах, которые охраняют Шенгенскую зону, получали финансирование на их укрепление», — отметил австрийский канцлер.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее парламент Польши проголосовал за законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией. Такое решение было принято в ответ на поток нелегальных мигрантов, идущий в страны ЕС с белорусской территории.

Общая стоимость постройки такой стены оценивается в сумму порядка 353 млн евро. Новое заграждение высотой 4 метра должно протянуться более чем на 100 км по восточной границе. Планируется, что новая система охраны польско-белорусской границы будет построена к середине 2022 года.