Ереван, , 12:25 — REGNUM Ереван высоко ценит действия Москвы по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом 12 ноября заявил на онлайн-заседании Совета глав правительств СНГ вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Россия и Армения Mil.ru

«При посредничестве РФ было принято трёхстороннее заявление лидеров Армении, России и Азербайджана по прекращению огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Высоко ценим усилия, приложенные российскими союзниками», — сказал представитель Армении.

Он также отметил важную роль российских миротворцев, которые находятся в Нагорном Карабахе на линии соприкосновения. В то же время Григорян обвинил Азербайджан в «политике ненависти и враждебных действий» к Армении. Он призвал Баку отказаться от неё и занять конструктивную позицию.

Напомним, отношения Еревана и Баку обостряются. 12 мая ВС Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Черного озера, назвав это «уточнением границ». 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода.

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