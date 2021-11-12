Кызыл, 12 ноября 2021, 12:24 — REGNUM В Туве перед судом предстанут трое местных жителей, в том числе руководители госкомитета по лесному хозяйству республики и Барун-Хемчикского лесничества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, их обвиняют в хищении 7 млн рублей из бюджета.
По данным следствия, глава лесничества со своим заместителем похитили деньги, заключив фиктивные договора субподряда на выполнение лесохозяйственных работ, которые не были выполнены. Кроме того, обвиняемый вместе с руководителем комитета по лесхозу похитили 90 тыс. рублей, которые он потратил на обучение родственника.
«Для обеспечения гражданского иска и исполнения наказания на имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму не менее 9 млн рублей», — добавили в надзорном ведомстве.
К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в Кызылский городской суд.