Кызыл, 12 ноября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанут трое местных жителей, в том числе руководители госкомитета по лесному хозяйству республики и Барун-Хемчикского лесничества. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, их обвиняют в хищении 7 млн рублей из бюджета.

Ysia.ru Прокуратура

По данным следствия, глава лесничества со своим заместителем похитили деньги, заключив фиктивные договора субподряда на выполнение лесохозяйственных работ, которые не были выполнены. Кроме того, обвиняемый вместе с руководителем комитета по лесхозу похитили 90 тыс. рублей, которые он потратил на обучение родственника.

«Для обеспечения гражданского иска и исполнения наказания на имущество одного из обвиняемых наложен арест на общую сумму не менее 9 млн рублей», — добавили в надзорном ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в Кызылский городской суд.