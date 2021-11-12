Глазго, Великобритания, , 12:27 — REGNUM Вечером 12 ноября в Глазго должно быть подписано новое климатическое соглашение, но, по словам главного переговорщика от Швеции Пера Болунда, на саммите все еще не были решены многие проблемы. Об этом он заявил в интервью телеканалу SVT.

Климатическая конференция в Глазго (сс) U.S. Department of Agriculture

«Мы работаем и днем, и ночью», — заявил министр репортеру SVT Матильде Нюберг, которая находится в Глазго.

Наиболее остро стоит проблема платежей. Участники конференции должны договориться о том, как должно выглядеть финансирование более бедных стран, чтобы они также могли перейти на более безопасные для климата источники энергии и справиться с экстремальными погодными условиями, которые уже затрагивают миллионы людей. Более богатые страны ранее обещали платить более бедным 100 миллиардов долларов в год. Но несмотря на то, что они должны были начать это делать еще в прошлом году, крупные суммы денег так и не были распределены.

«Совершенно очевидно, что это было злоупотреблением доверием», — заявил Болунд.