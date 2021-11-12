Владивосток, , 14:15 — REGNUM В Черниговском районе Приморского края после капитального ремонта возобновили работу два здания школ искусств — благодаря нацпроекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона.

Школа искусств Андрей Дьячков © ИА REGNUM

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В школе искусств Черниговки утеплили фасад, поменяли кровлю, двери, напольное покрытие и провели ремонт в классах. Аналогичные работы проведены в филиале учреждения образования в посёлке Сибирцево. Помимо основных работ, там также заменили электропроводку.

Всего с 2020 по 2022 годы в планах планируется провести капитальный ремонт в 14 школах искусств Приморского края. Кроме того, до 2023 года 36 учреждений образования получат новые музыкальные инструменты и необходимое оборудование.

«Одна из целей национального проекта «Культура» — создать условия для раскрытия талантов детей, помочь им проявить себя и раскрыть свои способности», — подчеркивает заместитель председателя Правительства — министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

«Половине культурно-досуговых учреждений на селе по-прежнему нужен капремонт и более оснащенная, современная материально-техническая база. Чтобы выполнить майский «суперуказ» президента, важно охватить реконструкцией как можно большее число объектов, предусмотреть различные механизмы финансовой поддержки. ОНФ будет следить за критериями отбора учреждений культуры для обновления и ремонта, а также за качеством выполнения работ», — отметила член Центрального штаба ОНФ, руководитель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.

Как сообщало ИА REGNUM, школа искусств в городе Дальнереченск Приморского края получила по нацпроекту «Культура» новые музыкальные инструменты, мебель и оборудование.