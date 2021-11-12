В Приморье завершили по нацпроекту капремонт двух зданий школы искусств
Владивосток, 12 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Черниговском районе Приморского края после капитального ремонта возобновили работу два здания школ искусств — благодаря нацпроекту «Культура», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе правительства региона.
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В школе искусств Черниговки утеплили фасад, поменяли кровлю, двери, напольное покрытие и провели ремонт в классах. Аналогичные работы проведены в филиале учреждения образования в посёлке Сибирцево. Помимо основных работ, там также заменили электропроводку.
Всего с 2020 по 2022 годы в планах планируется провести капитальный ремонт в 14 школах искусств Приморского края. Кроме того, до 2023 года 36 учреждений образования получат новые музыкальные инструменты и необходимое оборудование.
Как сообщало ИА REGNUM, школа искусств в городе Дальнереченск Приморского края получила по нацпроекту «Культура» новые музыкальные инструменты, мебель и оборудование.