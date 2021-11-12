Стокгольм, , 12:25 — REGNUM 11 ноября спикер риксдага Андреас Норлен поручил лидеру «Социал-демократов» Магдалене Андерссон сформировать правительство Швеции. Вечером того же дня она публично пригласила лидера «Левых» Нуши Дадгостар провести «разговор» по данному вопросу. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что сейчас Андерссон не хватает 28 голосов, чтобы стать премьер-министром. Именно столько мандатов в риксдаге есть у партии «Левых».

»Я прямо сказал тальману, что в будущем переговоры будут трудными и всеобъемлющими» — заявила в свою очередь Дадгостар, выйдя к журналистам после разговора с Норленом.

Отметим, что до сих пор неизвестно, какие именно политические вопросы будут в центре внимания в процессе переговоров между лидерами двух парламентских партий.