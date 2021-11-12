12 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

В то время как в адрес режима Лукашенко и его сторонников из Кремля может быть направлено множество оправданных осуждений, виновата также непродуманная политика ЕС в области предоставления убежища.

Максим Исаев, , 13:55 — REGNUM Кризис с мигрантами на восточной границе ЕС является результатом бессвязной и бесчеловечной миграционной политики ЕС, которая создает благодатную почву для эксплуатации со стороны автократов, пишет Эндрю Коннелли в статье, вышедшей 11 ноября в Foreign Policy.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это гибридная атака», — заявила 10 ноября в Twitter председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, имея в виду тысячи мигрантов, «сопровождаемых» белорусским режимом к границе с Польшей. — Не миграционный кризис».

Безусловно, отмечает автор, происходящее на границе Польши и Белоруссии — это и то, и другое. Тем не менее нежелание лидеров Европейского союза признать эту реальность отчасти является причиной того, что ЕС столкнулся с таким хаосом.

Спустя шесть лет после наиболее острого кризиса беженцев, с которым сталкивались страны Европы, взрослые и дети, бегущие из зон боевых действий и несостоявшихся государств, вновь оказываются зажатыми между войсками и колючей проволокой, умоляя впустить их. Тому, что мигранты появились на восточной границе блока, во многом поспособствовал аппарат безопасности белорусского «диктатора» Александра Лукашенко, по которому сильно ударили санкции ЕС, введенные в связи с грубыми нарушениями прав человека в республике. Однако именно из-за того панического и воинственного подхода ЕС к проблеме миграции, которую вполне можно было бы решить, и создаются условия, которыми активно в своих целях пользуются разного рода враждебные силы.

Хотя это и «безусловно», что белорусский режим находится в союзе с корыстными контрабандистами, которые убеждают отчаявшиеся иракские семьи продать все и совершить опаснейшее путешествие в леса Восточной Европы, об этих несчастных рассказывается нечасто. Лукашенко их безопасность или причины, побудившие их покинуть родину, не беспокоят, однако Европу-то эти вопросы должны волновать. Напротив, навязчивая ориентация ЕС на силовое решение гуманитарной проблемы и размывание концепции убежища приводит к разбазариванию принципов, благодаря которым блок и должен отличаться от «плохих парней».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Kremlin.ru

Летом автор провел время на литовско-белорусской границе и нашел людей, которые возражали против того, как правительства стран ЕС и СМИ изображали их пешками или оружием.

«Мы понимаем, что ЕС и Белоруссия не в хороших отношениях, — сказал один молодой выходец из Сомали. — Вот про Лукашенко я не знаю. Все, что я знаю, это то, что Белоруссия открыла дверь, но они не заставили нас сюда приезжать».

«Конечно, мы приехали нелегально. По-другому нельзя было», — отметил один подросток из Эритреи, спасающийся от призыва на военную службу.

В ответ на давление мигрантов на своих границах Литва, Польша и десять других стран ЕС призвали Брюссель «адаптировать существующую правовую базу к новым реалиям». Иными словами, они призвали игнорировать Женевскую конвенцию о беженцах и узаконить отказ в помощи беззащитным людям, оказавшимся в опасных ситуациях.

Когда автор сказал литовскому министру иностранных дел, что Белоруссия не создает впечатления безопасной страны для возвращения туда просителей убежища, учитывая, что в республике практиковались «пытки» над собственными гражданами, он заявил, что в республике «не мучают афганцев». Можно только надеяться, что он прав, хотя, несмотря на то, что Белоруссия принимает у себя тысячи мигрантов, оказавшихся в затруднительном положении, республика, похоже, не стремится к гуманитарному решению, не имеет функционирующей системы убежища и не заботится об отчаявшихся людях, которые замерзли насмерть на ее границе в последние недели.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Польша уже неоднократно закрывала дорогу людям, бегущим из «деспотической российской республики» Чечни, а также для тех, кто спасался из центральноазиатских автократических государств, таких как Таджикистан, оставляя их на произвол судьбы в Белоруссии. В то же время Варшава вместе с Литвой организовывала выдачу гуманитарных виз и даже создавала гуманитарные коридоры для бегства белорусских диссидентов. Подобные меры тем не менее редко принимаются, когда дело касается тех, кто бежит от «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сирийского президента Башара Асада или сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Почему?

В то время как в адрес режима Лукашенко и его сторонников из Кремля может быть направлено множество оправданных осуждений, виновата также непродуманная политика ЕС в области предоставления убежища. Первая страна-член, ответственная за оценку ходатайства соискателя убежища, обычно является тем государством, в которое мигрант прежде всего и проникает.

Это неизбежно вынуждает людей томиться в странах, в которых они и не собирались искать убежища. Такая система разработана более богатыми северными странами для передачи деликатного процесса защиты убежища на аутсорсинг более слабым приграничным государствам блока в Средиземноморье и Восточной Европе. Это также позволяет этим странам сохранять фасад либеральности, благодаря которому они публично настаивают на соблюдении прав человека, в то время как грязная работа по укреплению и противодействию остаётся на периферии более бедным правительствам.

«Мы не Белоруссия», — заявила в октябре комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, отвечающая за вопросы миграции и убежища в исполнительной власти ЕС, при обсуждении того, как Лукашенко превратил мигрантов в инструмент своей политики. — В центре нашей политики лежит человечность, а не жестокость».

Польские вооруженные силы у белорусско-польской границы Скриншот из видео опубликованного в twitter погранвойск Польши (@Straz Graniczna)

И все же несколько стран — членов ЕС заслуженно обвиняются в систематической жестокости, «сравнимой с действиями» белорусских силовиков.

Так, в октябре журналисты разоблачили, как подразделения береговой охраны Греции похищают мигрантов, высадившихся на Эгейских островах, и бросают их в море, а также засняли, как хорватские пограничники избивают мигрантов, депортируя их через реку в Боснию и Герцеговину. За просителями убежища, пересекающими центральную часть Средиземного моря, следит европейское воздушное наблюдение, которое предупреждает подготовленных ЕС ливийских ополченцев, чтобы те затащили их обратно в финансируемые ЕС центры содержания под стражей в Ливии, где обычным делом являются пытки, изнасилования и вымогательство.

Учитывая сообщения о том, что мигранты платят огромные суммы туристическим агентствам, авиакомпаниям и отелям, «связанным» с белорусским государством, такое предприятие оказывается прибыльным делом для находящегося под санкциями режима Лукашенко. Но всего несколько лет назад ЕС отправил белорусским пограничникам оборудование для наблюдения и патрулирования на сумму два миллиона евро, чтобы пресечь нелегальную миграцию. В свою очередь, эксперты обеспокоены тем, что эта технология также использовалась для подавления внутреннего инакомыслия.

В 2020 году страны ЕС предоставили защиту примерно 280 тыс. человек, но они должны сначала добраться до территории. ЕС даже и близко не подошел к тому, чтобы расселять достаточное количество беженцев. В 2020 году им удалось расселить около 8,7 тыс. человек. Даже до начала пандемии COVID-19 руководству блока удалось расселить едва ли 21 тыс. человек. Если жителям ЕС не нравится то, что люди прибывают на лодках и томятся за колючей проволокой, число таких расселений должно увеличиться в десять раз.

Беженцы Vito Manzari

Точно так же многие люди не нуждаются в международной защите, а должны работать и учиться, поэтому эти правовые возможности должны быть расширены, чтобы избежать перегрузки систем предоставления убежища. Кроме того, лицам, ищущим убежища, должно быть разрешено работать, чтобы они могли оплачивать свое пребывание в стране и не полагаться на государственную поддержку или работу на эксплуататоров на черном рынке — например, в Соединенном Королевстве им не разрешают работать.

Складывается удивительная картина, когда Лукашенко «совместно с режимом Асада» доставляет людей прямо из сирийского Дамаска в Минск, однако происходящее также подчеркивает лицемерие мира, который не позволяет большинству просителей убежища куда-либо летать. Постоянно не предлагая значимых возможностей или путей переселения и отказывая просителям убежища в доступе на свои территории, демократические государства предоставляют монополию на передвижение «зловещим» диктатурам и сетям контрабандистов, которым они якобы противодействуют.

Нелегальная перевозка людей — это раковая опухоль, тем не менее по большей части такой бизнес стал возможен благодаря законам, криминализирующим просителей убежища. Если государства не хотят обогащать преступные сети, действующие на их территории, возможно, им следует изучить собственную роль в создании и поддержании рынка, на котором эти сети процветают. На Кипре автор недавно встретил молодую женщины, гражданку Сирии, приехавшую по морю из Ливана. Когда она находилась на последних месяцах беременности, ее высадили на берег. Вскоре после родов в больнице ей сообщили, что ее муж и двое маленьких детей были депортированы в Ливан вместе со всеми, с кем она прибыла в одной лодке.

Война в Сирии Jordi Bernabeu Farrús

Кипр практически не предоставляет лицам, ищущим убежища, право привозить свою семью на законных основаниях. Цель состоит в том, чтобы отвадить людей от того, чтобы приезжать в страну. В результате людям приходится платить контрабандистам и в любом случае рисковать своей жизнью.

Сегодня давление исходит из Белоруссии. Завтра его источником может стать та или иная часть ЕС. Несколько дней назад премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил Брюссель, что, если тот не возместит миллиарды, которые Будапешт, по утверждениям венгерского правительства, потратил на строительство антимигрантской пограничной стены, он «готов открыть коридор для марша мигрантов в Австрию, Германию и Швецию».

Если бы больше денег европейских налогоплательщиков использовалось для финансирования достойных и эффективных центров обработки на ключевых маршрутах миграции и были бы созданы условия для безопасного воссоединения людей с членами семей по всему континенту, то эти налогоплательщики могли бы избежать хаоса на границах их стран.

Беженцы un.org

Тот или иной диктатор ввозит мигрантов с гнусной целью — но почему Европа не ввозит проверенных и одобренных беженцев, выиграв гуманитарный аргумент и ниспровергнув бизнес-модель контрабандистов? Билеты на самолет стоят не дороже бесконечных заборов, систем наблюдения и передвижения войск. Нелегальная миграция и контрабандисты никогда не исчезнут волшебным образом, и разумные правительства должны сказать своим гражданам об этом.

Между тем ЕС мог бы предложить правовые и гуманные решения для борьбы с этим явлением, а не нормализовать насилие и нарушение закона, за которые он осуждает других.