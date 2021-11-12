Сан-Хосе, , 12:21 — REGNUM Президент Коста-Рики Карлос Альварадо совершит государственный визит в Южную Корею, чтобы продвинуть Коста-Рику как инвестиционное направление для содействия восстановлению экономики. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на пресс-службу президентской резиденции.

Карлос Альварадо (сс) MadriCR

Отмечается, что визит костариканского лидера также укрепит дипломатические отношения с азиатской страной.

Этот государственный визит в страну, которая также является членом Организации экономического сотрудничества и развития, направлен на установление всеобъемлющего партнерства, ориентированного на конкретные действия, а также на укрепление экономических связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

Визит пройдет с 22 по 24 ноября, во время которого Альварадо встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, с которым обсудит стратегические действия и сотрудничество для активизации зеленого, инклюзивного и устойчивого экономического и социального восстановления после COVID-19, используя преимущества технологических преобразований.

Также Альварадо примет участие в мероприятии по продвижению инвестиций, организованном Корейской международной торговой ассоциацией и компанией Procomer, с участием различных организаций и местных бизнесменов.

Помимо этого, президент Коста-Рики проведет переговоры с бывшим генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, который является президентом World Green Growth Institute, международной организации, которая стремится содействовать росту и экологической устойчивости, а также с генеральным директором этой структуры Франком Райсберманом.

Он также встретится с руководством Корейского передового института науки и технологий и с мэром Сеула О Се Хуном, с которыми обсудит вопросы устойчивого развития, обмена передовой международной практикой, опытом и знаниями по углеродной нейтральности Сеула, комплексные планы по углеродной нейтральности до 2050 года и другие аспекты.

Кроме того, Альварадо встретится с представителями Корейской ассоциации местных органов власти по социальной экономике и солидарности и Корейского фонда социальной ценности и солидарности.