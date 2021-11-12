Минск, , 12:21 — REGNUM Заместитель главы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс в интервью телеканалу «ОНТ» призвала Европейский союз к сотрудничеству с Белоруссией для разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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«Как выйти из этой ситуации? Это уже другой вопрос. Как мне кажется, необходимо руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза начать вести диалог с официальными представителями республики Белоруссии, руководством республики Белоруссии на предмет выстраивания совместной дорожной карты», — заявила белорусский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.