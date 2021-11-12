Москва, 12 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В России растет количество самозанятых, но они по-прежнему нуждаются в поддержке государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября рассказали уполномоченные по защите прав предпринимателей в ряде регионов РФ.

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«По данным ФНС, количество самозанятых в регионе продолжает расти: за последний месяц их стало больше на 6% (более тысячи человек). Но поддержка самозанятым, конечно же, нужна, а ее, по сути, не было ни в 2020 году, ни в 2021-м», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский.

В свою очередь, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области — Кузбассе Елена Латышенко заявила, что количество самозанятых в Кузбассе растет довольно динамично, с превышением прогнозов. На сегодняшний день это около 40 тысяч человек.

«Но потенциальную тревогу вызывает то, что действие нового закона о госконтроле и надзоре распространяется теперь и на самозанятых, поэтому мы внимательно следим за правоприменительной практикой», — добавила она.

А по мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Дагестане Мурада Далгатова, государство в РФ, с одной стороны, помогает самозанятым, а с другой — делает шаги, тормозя их развитие.

«Самозанятые, если не напрямую, то косвенно очень сильно зависят от ограничительных мер. Большинство действующих фрилансеров работают в b2b и оказывают услуги для других компаний. И когда их действующие или потенциальные клиенты уходят на каникулы, самозанятые остаются на обочине! Госслужащие, сотрудники организаций — с зарплатой, у предпринимателей — хоть какие-то программы поддержки, а самозанятый-фрилансер — и без клиентов, и без сбережений, — сказал Далгатов. — В общем, ситуация такова: государство одной рукой даёт, а другой забирает у этой категории предпринимателей, точно так же нуждающихся в поддержке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России самозанятые становятся новой формой экономического выживания бизнеса.