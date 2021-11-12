Александр Никольский, 12 ноября 2021, 15:35 — REGNUM Во владимирских соцсетях разгорелся очередной скандал вокруг системы здравоохранения, поводом для которого стал пост в «Инстаграме» блогера Арины Блохиной. 7 ноября девушка на своей странице опубликовала видео с сопроводительным текстом, в котором рассказала, что не смогла вызвать врача на дом, по совету диспетчера объездила несколько больниц, а из одной из них её грубо выгнали.

Коронавирус
Коронавирус
Иван Шилов © ИА REGNUM
«У меня подозрение на ковид, ко мне не прислали врача, потому что я не прикреплена к поликлинике. Но я гражданин РФ, у меня есть паспорт и подтверждение моей личности, мне должны оказать медицинскую помощь по всей территории РФ без прикрепления. Я звонила в скорую, в поликлиники, на что мне говорят: к вам никто не поедет, давайте своим ходом в больницу, сдавайте тест. Я вооружилась маской и антисептиком и поехала искать помощи. На протяжении четырех часов меня мутузили по больницам, перенаправляли друг к другу, снимая с себя ответственность», — написала девушка.

Однако больше всего девушку возмутило произошедшее в городской больнице скорой медицинской помощи. По её словам, над ней смеялись в регистратуре, врач выгнал из кабинета, а охранник после этого, видя, как она плачет в приёмной, нагрубил ей и вызвал группу быстрого реагирования.

Своё обращение девушка адресовала депутату Госдумы Игорю Игошину («Единая Россия») и врио губернатора Александру Авдееву.

«Последняя капля в море: номер 112 звонит, и в срочном порядке говорят ехать в Красный Крест. Красный крест — организация, которая должна помочь. В регистратуре сидели, смеялись, охранник сказал: идите качайте свои права к Белому дому. Врач, который был на смене, цитирую: идите вон отсюда, дверь закройте! А потом на меня вызвали службу охраны! Я приехала получить медицинскую помощь, и на меня вызвали охрану, я что, уличный пёс? Мне страшно жить в такое время, где оборотни в халатах смеются, прогоняют вон и вызывают охрану на человека, который приехал получить медицинскую помощь. Я считаю, что это позор нашей системе здравоохранения! Люди, которые смеются над больным человеком и прогоняют его, как уличного пса, не должны занимать свои должности!» — говорится в посте.
Скорая помощь
Скорая помощь
Дарья Драй © ИА REGNUM

История привлекла много внимания и за пределами блога девушки. Возможно, причиной послужило то, что с описанными блогершей проблемам уже пришлось столкнуться многим жителям региона. В частности, сложности с вызовом на дом и скорой помощи, и врача из поликлиники — проблемы здравоохранения, отмеченные на федеральном уровне.

Первым обвинения в адрес больницы прокомментировал главврач больницы скорой медицинской помощи Анатолий Уколов:

«Больница скорой медицинской помощи предназначена для оказания экстренной хирургической помощи всем больным, в том числе и пациентам с ковидом. Амбулаторная помощь, в частности взятие мазков, не предусмотрена здесь. У нас нет этого функционала… Если она блогер, все фиксировала и снимала, почему она не зафиксировала факт хамства? Есть у нее доказательства, что ей действительно хамили?
Охрана у нас работает по найму. Если сотрудник допустил небрежное, хамское отношение к пациенту — пожалуйста, можно написать объективную жалобу. Я их руководству докладываю, и оно само принимает меры», — цитирует ответ главврача портал «ТВ-Миг».

Местные журналисты увидели записи с камеры видеонаблюдения, на которых не оказалось свидетельств грубого обращения с девушкой.

В региональном департаменте здравоохранения подтвердили, что в больницах взять тест на коронавирус у блогера не могли, однако обещали разобраться в ситуации и принять меры:

«Государственные бюджетные учреждения Владимирской области «Областная клиническая больница» и «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» не оказывают первичную медико-санитарную помощь. Кроме того, в данных медицинских организациях нет территориальных поликлиник с прикрепленным населением. Проведение анализов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в данных медицинских учреждениях предусмотрено для пациентов, находящихся на госпитальном этапе. Будет проведена служебная проверка в отношении работы оператора службы скорой медицинской помощи, корректности и правильности донесения информации до жительницы региона. Также будет проведена служебная проверка в отношении медицинского персонала ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира» на предмет соблюдения норм этики и медицинской деонтологии» — цитируют ответ ведомства «Владимирские ведомости».
ГБУЗ ВО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира
ГБУЗ ВО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Владимира
Медицина33.рф

Позже Блохина написала, что после своего поста получила много негативных комментариев, но также с ней делились и негативным опытом общения с медиками.

«Я прочла сотни рассказов, когда к человеку не едет скорая, не принимают врачи, и люди просто не могут дозвониться до поликлиник. Я понимаю, что это коснулось не каждого, но пока вы с таким отношением к себе не столкнулись, вы не можете брызгать на меня и всех остальных желчью. Я ездила в загородный (госпиталь), но почему же там я не плакала? Потому что девушка спокойно донесла до меня информацию, что они не берут мазки и как мне можно поступить на следующий день. Согласна, что меня дезинформировали по пунктам, где могут взять мазок, но нечеловеческое отношение в Красном Кресте — это показатель работы тех людей, кто был на смене», — заявила девушка.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни считают, что Блохина раздувает скандал ради популярности, а другие согласны, что медицинскую помощь во Владимире получить сложно.

«Хочешь хорошего отношения со стороны врачей — выбирай частные клиники».

«Это жесть, конечно. Понять можно всё, но такое отношение к людям недопустимо со стороны врачей и медработников. Но, к большому сожалению, это сейчас сплошь и рядом. Правильно делаете, что выложили сюда ситуацию, нужно рассказывать о таком! Когда мы болели, тоже был квест, чтоб попасть в больницу. Так потом оказалось, что и ковид, и вневмония была, не зря старалась».

«Очень много эмоций и мало информации. Не понимаю, почему вы не прикреплены к поликлинике, собственно, и проблемы бы тогда не возникло. Медицина виновата, а вы нет?»

Очередь в регистратуру в городской поликлинике
Очередь в регистратуру в городской поликлинике

«Во Владимире знакомые, больные ковидом, ждали 5 дней скорую и потом лежали с поражением лёгких больше 50% в больнице. Почему же люди умирают…»

«Мы с мужем болели ковидом, он не прикреплён к моей поликлинике и не прописан в моей квартире, но когда мы пошли вместе сдавать тест ПЦР на ковид, никто даже ему слова не сказал, что он относится к другой поликлинике. Так что не надо громких слов, это просто человеческое отношение. Они показали (врачи и медперсонал), что они могут решать, кому оказывать помощь, а кому нет. А к этой девушке отношение оказалось просто свинское» — такие комментарии оставили под постом девушки.

Кроме того, некоторые комментаторы припомнили негативный опыт лечения в Красном Кресте, который получили ещё до пандемии коронавируса.