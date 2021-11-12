Екатеринбург, , 12:19 — REGNUM Свердловской области удалось погасить все коммерческие кредиты. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Кредит

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Как отмечает глава регионального минфина Александр Старков, в 2022 году дефицит областного бюджета запланирован на отметке 9,3 млрд рублей. Это больше чем на 30 млрд рублей ниже уровня 2021 года.

«Также запланировано снижение государственного долга региона, соответственно, снизится и долговая нагрузка. Отмечу, что сегодня регион погасил все коммерческие кредиты, которые были в структуре госдолга», — добавил глава минфина.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев объяснил, зачем регион берёт кредиты. Как правило, это делается для улучшения инфраструктуры, чтобы затем на неё привлекать инвесторов. При этом глава региона подчеркнул, что главное — это иметь хороший кредитный рейтинг, а также вовремя отдавать заёмные средства.