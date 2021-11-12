Томск, , 12:18 — REGNUM В Томскую область 12 ноября поступило 2000 доз вакцины «Ковивак». Об этом сообщает телеграм-канал «Covivac Ковивак вакцина от коронавируса».

Вакцина «КовиВак» Zdrav.nso.ru

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Уточняется, что поступивший препарат распределили по всем медицинским учреждениям региона.

Как сообщили ИА REGNUM в областном оперштабе, с 5 по 12 ноября в регионе первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привились 25 339 человек.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Томской области выявлено 51 064 носителя коронавируса.

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