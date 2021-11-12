Ханты-Мансийск, , 12:18 — REGNUM В столице Югры Ханты-Мансийске депутаты местной думы 12 ноября 2021 года избрали главу города. Им стал действующий мэр Максим Ряшин, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Максим Ряшин Пресс-служба горадминистрации Хант-Мансийска

Согласно уставу города Ханты-Мансийска, глава избирается муниципальной думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, на пять лет. Комиссию прошли два кандидата в мэры — руководитель дирекции банка «Открытие» в Ханты-Мансийске, депутат гордумы Пётр Суворов и действующий глава города Максим Ряшин. Депутаты отдали за кандидатуру Ряшина большинство голосов.

Отметим, что столица Югры занимает второе место в рейтинге эффективности управления российскими городами, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

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