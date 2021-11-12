Москва, , 12:18 — REGNUM Черемушкинский суд Москвы вынес приговор фигурантам уголовного дела о растрате более 400 миллионов рублей при строительстве объектов космодрома «Восточный», пишет 12 ноября газета «КоммерсантЪ».

Космодром «Восточный» En.kremlin.ru

Экс-глава «Федерального центра ценообразования в строительстве» (ФЦЦС) Евгений Ермолаев получил 5,5 лет колонии. Бывший и.о. начальника ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» Андрей Захаров осужден на 4,5 года.

Гендиректоры ООО ЦНИИМЦЕН и ООО «Госнорматив» Ольга Зугаева и Сергей Поливанов осуждены на 4,5 и на 4 года колонии. При этом отмечается, что никто из фигурантов уголовного дела вину не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, новое уголовное дело по факту растраты бюджетных средств при строительстве объектов космодрома Восточный в Амурской области было заведено в июле 2015 года.

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