София, 12 ноября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Более 70 известных болгарских и международных винодельческих фирм примут участие в девятом форуме винной продукции Di Vino Taste, который состоится в софийском Центральном выставочном центре. Об этом 12 ноября сообщило Болгарское телевидение.

jill111 Вино

Как ожидается, в рамках мероприятий свои товары представят производители практически из всех регионов Болгарии, а также компании из Сербии, Черногории и федерации Боснии и Герцеговины. Каждый винодел сможет представить до 7 видов собственной продукции.

«Подобный фестиваль является эффективной акцией по продвижению товаров на международный рынок на фоне падения спроса из-за противоэпидемических ограничений», — говорится в заявлении оргкомитета форума.

Напомним, ранее фестиваль вина в Болгарии проводился ежегодно с 2011-го года. По причине пандемии коронавируса в 2020-м празднества были отложены на неопределенный срок. Нынешняя акция пройдет в условиях ограниченного допуска посетителей в павильоны и дегустационные залы.