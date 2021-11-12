Мадрид, , 12:16 — REGNUM Индекс потребительских цен в Испании по состоянию на октябрь 2021 года составил 5,4%. Об этом сообщает Национальный институт статистики Испании.

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«Годовой показатель общего индекса потребительских цен в октябре составил 5,4%, что почти на полтора пункта выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким [показателем] с сентября 1992 года», — говорится в исследовании организации.

В институте подчеркнули, что ключевыми причинами, которые повлияли на повышение индекса потребительских цен в Испании, стали рост цен на электричество, а также на газ и дизельное топливо.