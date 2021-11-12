Ярославль, , 12:15 — REGNUM Во Фрунзенском районе Ярославля будет построено 23 многоэтажных дома. Это предполагает проект планировки и межевания территории микрорайона №1 жилого района «Сокол». Проект утверждён постановлением, которое подписал мэр Владимир Волков.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало об общественных обсуждениях проекта застройки микрорайона «Сокол». Застройщик собирается построить там 23 многоэтажных дома. Шестнадцать из них будут иметь по 17 этажей. Обсуждения проходили на сайте мэрии, участие в них приняло более 70 человек, большинство из которых было категорически против.

Однако в мэрии учли голоса не всех участников, а лишь 6 из них, среди которых 4 были «за» строительство. Мнение остальные людей было не учтено по причине того, что они «предоставили неполные или недостоверные сведения».

Теперь проект утверждён окончательно и может быть реализован.

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