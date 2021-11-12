Саратов, 12 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Саратовской области в колонии произошло убийство заключенного. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ.

kropekk_pl Убийство

«12 ноября 2021 года около 6 часов 50 минут в ИК-7 УФСИН России по Саратовской области, вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных, 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы, изымается документация. Следователи допрашивают осужденных и сотрудников исправительной колонии.

ИА REGNUM напоминает, около 200 заключённых, которые отбывают наказание в колонии №13 (ИК-13) в саратовском Энгельсе обратились в правоохранительные органы после визита представителей общественной наблюдательной комиссии.

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