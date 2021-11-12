Воронеж, , 12:15 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 776 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 12 ноября. Накануне, 11 ноября, сообщалось о 777 новых заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Воронежской области с начала пандемии коронавирусом заразились 163 756 человек. Выздоровели из них 120 626, за сутки был выписан 81 пациент.

Скончались ещё 27 воронежцев с диагнозом COVID-19, общее число жертв коронависной инфекции в регионе — уже 7 901 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 11 ноября в воронежских больницах на ИВЛ находились более трёх тысяч человек, всего в ковид-стационарах остаются чуть менее 5,5 тыс. человек. Вместе с тем, с 13 ноября власти региона разрешили работу торговых центров, театров, кинотеатров, ресторанов при условии допуска вакцинированных посетителей.